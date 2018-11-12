Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı'nın TBMM ziyareti

Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile görüştü.

Görüşmede konuşan Cevheri, Hoca Ahmet Yesevi'nin üniversitelerin hocası olarak kabul edildiğini, Anadolu'yu manevi manada fetheden bir Fatih olduğunu söyledi.

İslam aleminin beslendiği en büyük kaynağın inanç olduğunu, bu hususun tüm kardeşliği tesis ettiğini belirten Cevheri, "Belki isimler farklı olabiliyor ama hepimiz aynı kaynaktan besleniyoruz. Yesevi, manen Kazakistan'ı inşa ettiği gibi Anadolu'yu da inşa etmiş. Bu bizim için çok önemli. Türkiye, Osmanlı'nın devamı olarak coğrafi bakımdan ağabey konumunda. Kardeşlerin bu yolda birlikte yürümesi lazım. Bugüne kadar bölünüp parçalanarak hem madden hem manen kaybetmişiz." dedi.

Aynı kaynaktan beslenen İslam ülkelerini bölüp parçalama zihniyetinin bu ülkeleri manevi değerlerinden kopardığına işaret eden Cevheri, "Bana göre Marksist rejimin en büyük projesi de İslam ülkelerini manevi değerlerinden koparmaktı. Özellikle Osmanlı'nın yıkılmasından sonra topraklarında 64 devlet oluşturuldu. Şu an tekrar bu ülkelerin el ele vermesiyle dünyaya hem huzur hem barış gelecek. Bu manada ben kardeşliğin önemine inanıyorum. Biz eğer birlik olursak hiç kimse bizleri sömüremeyecektir." diye konuştu.