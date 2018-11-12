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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı'nın TBMM ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile bir araya geldi

Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile görüştü.

Görüşmede konuşan Cevheri, Hoca Ahmet Yesevi'nin üniversitelerin hocası olarak kabul edildiğini, Anadolu'yu manevi manada fetheden bir Fatih olduğunu söyledi.

İslam aleminin beslendiği en büyük kaynağın inanç olduğunu, bu hususun tüm kardeşliği tesis ettiğini belirten Cevheri, "Belki isimler farklı olabiliyor ama hepimiz aynı kaynaktan besleniyoruz. Yesevi, manen Kazakistan'ı inşa ettiği gibi Anadolu'yu da inşa etmiş. Bu bizim için çok önemli. Türkiye, Osmanlı'nın devamı olarak coğrafi bakımdan ağabey konumunda. Kardeşlerin bu yolda birlikte yürümesi lazım. Bugüne kadar bölünüp parçalanarak hem madden hem manen kaybetmişiz." dedi.

Aynı kaynaktan beslenen İslam ülkelerini bölüp parçalama zihniyetinin bu ülkeleri manevi değerlerinden kopardığına işaret eden Cevheri, "Bana göre Marksist rejimin en büyük projesi de İslam ülkelerini manevi değerlerinden koparmaktı. Özellikle Osmanlı'nın yıkılmasından sonra topraklarında 64 devlet oluşturuldu. Şu an tekrar bu ülkelerin el ele vermesiyle dünyaya hem huzur hem barış gelecek. Bu manada ben kardeşliğin önemine inanıyorum. Biz eğer birlik olursak hiç kimse bizleri sömüremeyecektir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin kardeşleriyle işbirliğini güçlendirmesi arzumuzdur"

Abzal Saparbekulı da kardeş ve dost ülke Türkiye ile iş birliğinin önemli olduğunu, bu manada dostluk gruplarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Uluslararası teşkilatlar çerçevesinde iki ülke iş birliğinin devam ettiğine, bu noktada yatırım alanlarının geliştirilmesinin önemine değinen Saparbekulı, toplamda 1.7 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Mevcut ikili ticari ilişkilerin bu iş birliğini yansıtmadığını vurgulayan Saparbekulı, şöyle devam etti:

"Bu iş birliğimizin kısa ve orta vadede 5 milyar dolar, uzun vadede 10 milyar dolar hedefi var. Bu sene ticaret hacmimizde yüzde 25'lik bir artış olacağı gözleniyor. Yatırım olarak da geçtiğimiz seneye göre yükseliş trendi var. Kazakistan Avrasya'nın yükselen yıldızıdır. Türkiye'nin o bölgede kardeşleriyle iş birliğini güçlendirmesi arzumuzdur. Kazakistan hem doğu ya hem batıya açılan bir kapıdır. Toplamda her sene 20 milyar doların üzerinde bir yabancı yatırımcı çekmektedir. Türkiye yatırımcılar arasında ilk 10 arasında yer almaktadır, arzumuz Türkiye'nin bir numarada yer almasıdır. Ekonomik, ticari alanda ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa diğer ilişkilerde aynı güçte gelişecektir."

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