Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Estonya Başbakanı Ratas ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazarbayev ile Ratas, iki ülke arasında dijitalleşme, yenilikçi teknoloji, ticari ve ekonomik alanlarda iş birliğini geliştirme konularını ele aldı.

Nazarbayev, yaptığı konuşmada, Estonya'nın dijitalleşme alanında zengin deneyime sahip olduğunu belirterek, ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kazakistan'da altyapı, transit ve taşımacılık potansiyelinin artırılmasıyla ilgili projelerin sonuçları hakkında Ratas'a bilgi veren Nazarbayev, tarım, eczacılık ve ekonominin diğer sektörlerinde iş birliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

Ratas da dün Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, başkent Astana’daki altyapı tesislerinin ülkenin ne kadar gelişmekte olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Ratas ayrıca dijitalleşme, taşımacılık ve lojistik alanlarda ortak projeler uygulamanın yanı sıra yatırım alanında iş birliğini genişletmek istediklerini sözlerine ekledi.

