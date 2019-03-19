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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa öncesi Putin’i aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa etmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığını ifade etti.Nazarbayev ve Putin’in kısa bir görüşme yaptığını söyleyen Peskov, "Öğleden sonra Putin ve Nazarbayev arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa etmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığını ifade etti.

Nazarbayev ve Putin’in kısa bir görüşme yaptığını söyleyen Peskov, "Öğleden sonra Putin ve Nazarbayev arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Aynı zamanda, bu konuşmanın içeriği hakkında henüz bir bilgimiz yok. Bu nedenle, şu anda bu konuda herhangi bir yorum yapmıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır görevde olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. Nazarbayev’den istifasının ardından Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev’in geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini devralacağı öğrenildi.

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