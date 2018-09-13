Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı verilen öğle yemeğine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile iki ülke heyetleri de katıldı.

