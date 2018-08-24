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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

AŞKABAT (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkmenistan ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Nazarbayev ve Berdimuhammedov, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu'nun (IFAS) kurucu ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı Türkmenbaşı kentinde bir araya geldi.

IFAS kurucu ülkeleri devlet başkanları son zirvesinin 2009'da yapıldığını anımsatan Nazarbayev, bugünkü zirvede de Amuderya ve Sirderya nehir havuzuna ilişkin konuları tartışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da Nazarbayev'i Hazar denizi kıyısında karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, ulaştırma, transit alanlarının yanı sıra bölgesel güvenlik konularında iş birliğini geliştirme konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı kentinde yapılacak IFAS'ın Kurucu Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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