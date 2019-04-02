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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Hükümet değişikliğine gerek yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev, Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra hükümetin değişmesinin gerekli olmadığını söyledi.Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Kasım-Jomart Tokaev, var olan hükümetin değiştirilmesine gerek duyulmadığını aktardı.

Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev, Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra hükümetin değişmesinin gerekli olmadığını söyledi.
Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Kasım-Jomart Tokaev, var olan hükümetin değiştirilmesine gerek duyulmadığını aktardı. Tokaev, "Cumhurbaşkanı’nın ofisi devralması hükümetin değişeceği anlamına gelmez. Hükümet yakın zamanda şekillendi. Ele alınacak bir sürü mesele var ve bakanlara özel talimatlar verildi. Ayrıca bahar döneminde olan seller gibi dönemsel problemler de var. Bu sebeple hükümet değişikliğini şu an gerekli görmüyorum" dedi.
Yaklaşık 30 yıl boyunca Kazakistan’ı yöneten Nursultan Nazarbayev’in istifa etmesinden sonra yerine geçici olarak Kasım-Jomart Tokaev getirilmişti.

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