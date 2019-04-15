Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Özbekistan'da

Özbekistan ve Kazakistan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Tokayev için "Göksaray" Rezidansı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Mirziyoyev ve Tokayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile bölgesel meseleleri ele aldı. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Tokayev ortak bildiriye imza atarken, iki ülke arasında istihdam ve göçmen işçi haklarının korunması, yasa dışı göçle mücadele, çifte vergilendirmenin önlenmesi, hava savunma alanında iş birliği, askeri hava limanlarında askeri uçakların alımı, havaalanı ve teknik destek ve korunmasının organizasyonu, “Orta Asya” Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Merkezi’nin kurulmasına ilişkin anlaşmalar ile iki ülke savunma bakanlıkları arasında 2019-2020 yıllarına yönelik iş birliği programı imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı görevine başlamasından dolayı kutladığı Tokayev’in ilk ziyaretlerinden birini Özbekistan’a yapmasının, onun iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tutarlı şekilde derinleştirilmesine yönelik güçlü isteğini gösterdiğini belirtti. Mirziyoyev, Kazakistan'la dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmenin Özbekistan’ın dış politikasının en önemli önceliklerinden olduğunu kaydederek, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Kazak-Özbek ilişkilerinin sağlam temellerini atmayı ve niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarmayı başardıklarını anımsattı. Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene yüzde 30 artışla 3 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, 2020 yılında bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Mirziyoyev, “Kazakistan, bizim için yakın komşu ve stratejik ortak ülke. İş birliğinin tüm alanlarında olumlu gelişmeler bizi memnun ediyor.” dedi. -Tokayev-