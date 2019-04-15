HABER

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor

Özbekistan ve Kazakistan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Tokayev için "Göksaray" Rezidansı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Mirziyoyev ve Tokayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Tokayev ortak bildiriye imza atarken, iki ülke arasında istihdam ve göçmen işçi haklarının korunması, yasa dışı göçle mücadele, çifte vergilendirmenin önlenmesi, hava savunma alanında iş birliği, askeri hava limanlarında askeri uçakların alımı, havaalanı ve teknik destek ve korunmasının organizasyonu, “Orta Asya” Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Merkezi’nin kurulmasına ilişkin anlaşmalar ile iki ülke savunma bakanlıkları arasında 2019-2020 yıllarına yönelik iş birliği programı imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı görevine başlamasından dolayı kutladığı Tokayev’in ilk ziyaretlerinden birini Özbekistan’a yapmasının, onun iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tutarlı şekilde derinleştirilmesine yönelik güçlü isteğini gösterdiğini belirtti.

Mirziyoyev, Kazakistan'la dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmenin Özbekistan’ın dış politikasının en önemli önceliklerinden olduğunu kaydederek, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Kazak-Özbek ilişkilerinin sağlam temellerini atmayı ve niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarmayı başardıklarını anımsattı.

Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene yüzde 30 artışla 3 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, 2020 yılında bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mirziyoyev, “Kazakistan, bizim için yakın komşu ve stratejik ortak ülke. İş birliğinin tüm alanlarında olumlu gelişmeler bizi memnun ediyor.” dedi.

-Tokayev-

Tokayev de iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve yüksek dinamiklerini koruması için çaba göstereceğini kaydederek, "Kazak-Özbek iş birliğinin herhangi bir engel olmadan, artan bir çizgide gelişmesi için mümkün olan her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Tokayev, Nazarbayev ve Mirziyoyev’in iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açtığını ve ikili ilişkileri yeni düzeye çıkardığını aktardı.

Amaçlarının iki ülke arasında hızla gelişen dış ticaret hacmini 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Tokayev, ayrıca bölgedeki sınır aşan ırmaklarda oluşan su enerji kaynaklarının Orta Asya’nın ortak kaynakları olduğuna dikkati çekti.

Mirziyoyev ve Tokayev, bugün ayrıca Özbekistan'da başlayacak "Kazakistan Yılı" etkinliğinin açılışına katılacak.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Ahmet, Atatürk büstünü yıkadıAhmet, Atatürk büstünü yıkadı
Yasemin Adar Balıkesir’in gururu olduYasemin Adar Balıkesir’in gururu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazakistan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan Taşkent

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.