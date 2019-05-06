Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ramazan kutlaması

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Müslümanları kutladı.

Tokayev, yayımladığı kutlama mesajında, Müslümanları kutsal ramazan ayının başlamasından dolayı tebrik ederek "Bu ay, sınırsız iyiliğin, manevi temizlenmenin ve kendini geliştirmenin zamanıdır." ifadesini kullandı.

İslam'ın yapıcı potansiyelinin toplumdaki geleneksel değerleri ve insancıl idealleri güçlendirmeye yönelik olduğunun altını çizen Tokayev, "Ramazan günlerinde oruç tutmak, Müslümanlara merhameti, bağışlamayı, alçak gönüllülüğü ve erdemi hatırlatıyor." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in akıllıca politikası sayesinde Kazakistan’da birlik, karşılıklı anlayış, halklar ve dinler arası uyumun korunduğunu belirtti.

