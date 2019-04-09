Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu.

Tokayev, devlet televizyonu aracılığıyla halka hitabında, cumhurbaşkanlığı için erken seçime gidileceğini belirterek, "9 Haziran'da cumhurbaşkanı seçiminin gerçekleştirilmesi kararını aldım." dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde başarılı ve saygın bir devlet kurduklarını söyleyen Tokayev, "Kazakistan uluslararası toplumda önemli yer kazandı. Ülkemizi tüm dünya kabul ediyor. Şimdi biz tarihi bir olayı yaşıyoruz. Kazakistan'da iktidar istikrarlı bir durumda anayasaya uygun olarak değiştirildi. Bu adım uluslararası toplumun Kazakistan'a olan saygısını artırdı." ifadesini kullandı.

Erken seçimin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizen Tokayev, şöyle konuştu:

"Siyasi ve toplumsal uyumu sağlanmak, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak için emin adımlarla ilerlemek ve herhangi bir belirsizliği kaldırmak lazım. Dünyada durum bizim için iyi olmayan bir yöne doğru değişiyor. Ülkemizin iç ve dış politikasının devamlılığını, öngörülebilirliğini ve istikrarını onaylamamız gerek."