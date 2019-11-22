Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

Takayev, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, “Bu hadise. belediye yönetimindeki sistemli noksanlıkları bir kez daha ortaya koydu. “dedi.

12 yaşındaki çocuğun okul tuvaletinde tecavüze uğraması, bu ülkede "eğitime ayrılan fonların azlığı" ve "yöneticilerin ihmalkarlığı" sorununu bir kez daha gözler önüne sererken, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Polis, okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen ve mağdur ile yüzleştirilen 38 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kazakistan’da okulların yüzde 30’unda, tuvaletlerin bina dışında olması güvenlik açısından ciddi eleştirilere yol açıyor.

Tokayev tarafından kurulan Halk Danışma Konseyi üyesi Muhtar Taizhan ise kaleme aldığı bir yazıda, “bu ülkenin tuvalet devrimine ihtiyacı var” diyerek tepkisini dile getirdi.



