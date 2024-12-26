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  4. Kazakistan'da düşen uçağı Rusya düşürmüş! Füze uçağın yanında patlayınca...

Kazakistan'da düşen uçağı Rusya düşürmüş! Füze uçağın yanında patlayınca...

26.12.2024 16:15
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.12.2024 16:15
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Dün Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesinin ardından 38 kişi yaşamını yitirmişti. Aktau şehrinde düşen uçağın bir Rus füzesi yüzünden düştüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. O iddialar doğrulandı. Uçağın yakınında patlayan füzeden kopan şarapneller yüzünden uçağın düştüğü bilgisi dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giderken Kazakistan'ın Aktau şehrinde düşmüş ve 38 kişi ölmüştü. Kazadan sağ kurtulanlar da olmuştu. Dün yaşanan kazayla ilgili Rusya'nın uçağı düşürdüğüne ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. O iddialar bugün doğrulandı.

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DRON YAKININDA PATLAYIP ŞARAPNEL FIRLATMIŞ

Euronews'te yer alan habere göre, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Euronews'e konuşan hükümet kaynakları, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiğini söyledi.

Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı.

Yerel medya kuruluşları, uçağın 62'si yolcu, beşi mürettebat olmak üzere toplam 67 kişiyi taşıdığını bildirdi.

Azerbaycan Hava Yolları'nın X'te yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre uçaktaki 62 yolcudan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, altısının Kazakistan, üçünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

38 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycanlı yetkililerle yaptığı görüşmede, uçaktaki 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre kazada yaklaşık 30 kişinin öldüğü bildirilmişti. Ancak arama ve kurtarma operasyonunun devam etmesiyle bu sayı sürekli revize edildi.

Azeri uçağına kurşun mu sıkıldı? Azeri uçağına kurşun mu sıkıldı?
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan uçak
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