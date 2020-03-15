Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Devlet ve stratejik binalar, halkın yaşamsal faaliyetini sağlayan tesisler dahil kamu düzeninin korunması, ulaşımın sağlanması faaliyetlerinin güçlendirileceği vurgulanan kararnamede, büyük ticari tesislerinin faaliyetlerinin sınırlanacağı belirtildi.

Kararnamede, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kazakistan diplomatları, yabancı ülke diplomatları ve uluslararası örgüt temsilcilerinin dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişinin yarından itibaren durdurulacağı aktarıldı.

ÖZBEKİSTAN'DA ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da yaptığı açıklamada, yarından itibaren giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarının kapatılacağını duyurdu.