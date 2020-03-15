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Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kazakistan'da diplomatlar ve uluslararası örgüt temsilcileri dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişi yarından itibaren askıya alınacak. Özbekistan'da yarından itibaren ülkeye giriş çıkışlar kapatılacak. Rusya'da gün içinde Kovid-19 vaka sayısı, 4 kişi artarak, 63'e yükseldi. Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs 4 kişide daha rastlandı.

Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Devlet ve stratejik binalar, halkın yaşamsal faaliyetini sağlayan tesisler dahil kamu düzeninin korunması, ulaşımın sağlanması faaliyetlerinin güçlendirileceği vurgulanan kararnamede, büyük ticari tesislerinin faaliyetlerinin sınırlanacağı belirtildi.

Kararnamede, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kazakistan diplomatları, yabancı ülke diplomatları ve uluslararası örgüt temsilcilerinin dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişinin yarından itibaren durdurulacağı aktarıldı.

ÖZBEKİSTAN'DA ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da yaptığı açıklamada, yarından itibaren giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Tüm uçuşların durdurulacağını bildiren Aripov, ülke genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları dahil tüm etkinliklerin yasaklandığını, 16 Mart itibarıyla üniversite, orta öğretim kurumları ve kreşlerin erken tatile gireceğini kaydetti.

RUSYA'DA 4 YENİ VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 4 kişi artarak 63'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüsten etkilenen vatandaşların son 2 haftada İtalya, İsviçre, Avusturya ve Fransa’yı ziyaret ettikleri aktarıldı.

AZERBAYCAN'DA 4 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahı, ülkede Kovid-19'a 4 kişide daha rastlandığını, böylece vaka sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

GÜRCİSTAN, RUSYA İLE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KISITLADI

Bugüne kadar 30 Kovid-19 vakasının rastlandığı Gürcistan'da, vaka sayısı artmazken; Rusya ile giriş-çıkışlara kısıtlama uygulandı.

Gürcistan, daha önceden Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya almıştı.

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koronavirüs OHAL

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