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Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kazakistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek isteyen yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Başkent Nursultan ve Almatı şehirlerinde toplanan çok sayıda eylemci ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Twitter üzerinden gösteriler sırasında yapılan polis müdahalesine ilişkin çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı.
Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e muhalifliğiyle tanınan ve yurt dışında yaşayan ünlü iş adamı Muhtar Ablyazov Pazar günü ülke çapında protesto çağrısı yaptı.
Nursultan Nazarbayev yaklaşık 30 yıllık iktidarın ardından bundan iki buçuk ay önce sürpriz şekilde istifa etmiş, Nazarbayev'in yerine geçici olarak 66 yaşındaki eski dışişleri bakanı Kasım Cömert Tokayev getirilmişti. Tokayev'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eski dışişleri bakanının altı rakibi ise 18 milyon nüfuslu ülkede neredeyse hiç tanınmayan isimler. Kazakistan'da kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen bulunuyor.
Kasım Cömert Tokayev "dürüst, şeffaf ve adil" bir seçim süreci sözü vermişti. Ancak Batılı seçim gözlemcileri seçimlerin özgürlük ve adaletten uzak geçtiği eleştirisini getiriyor. İnsan hakları örgütleri ise muhalefete baskı uygulandığına dikkat çekiyor.
Seçim öncesinde zaman zaman sosyal medya platformlarına erişim sağlanamazken, birçok farklı kaynaktan da internet bağlantısının devre dışı olduğu yönünde haberler geliyor. (DW)
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