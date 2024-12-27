Kazakistan'daki uçak faciasıyla ilgili yeni iddia: "Rusya Hazar Denizi'ne düşmesini istedi..."

Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili yeni bir iddia uluslararası arenada tartışma yarattı. Azerbaycan medyası uçağın rotasının kasıtlı olarak Hazar Denizi’ne yönlendirildiğini ve burada düşürülmek istendiğini ileri sürdü. İddiaya göre Rusya elektronik harp sistemleri ve hava savunma ateşiyle uçağın kontrolünü zayıflatarak denize düşmesini sağlamak istedi.

AMAÇ ENKAZIN DENİZDE KAYBOLMASIYDI...

Amaç enkazın denizde kaybolarak delillerin yok edilmesiydi. Flightradar’ın verilerine göre uçak 75 dakika boyunca dengesiz bir şekilde irtifa ve hız kaybetti. GPS sistemine yapılan müdahaleler sonucunda uçak yanlış konum bilgileri gönderdi.

Enkaz görüntülerinde ise dikey dengeleyicide delikler bulundu ve bu hasarın bir patlama veya şarapnel parçalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Rus yetkililer ise kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını savunarak uçağın yakıtının bittiği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak uzmanlar yere çakılan uçağın patladığını ve yakıtın tamamen tükenmediğini belirtiyor.

KARA KUTU BEKLENİYOR

Kara kutunun incelenmesiyle uçağın düşmesine yol açan teknik ve dış müdahale detaylarının netleşmesi bekleniyor. Azerbaycan yetkilileri Rusya’nın sorumluluğunu kanıtlayacak yeni deliller bulduklarını belirtti.

Hazar Denizi’nde kaybolması hedeflenen uçağın Aktau’ya yönlendirilmesi kazanın karada meydana gelmesini sağladı. Bu gelişme olası bir manipülasyonu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Onedio