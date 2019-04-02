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Kazakistan Deniz Kuvvetleri 26 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kazakistan Savunma Bakanlığı: - "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar ülkeleri arasındaki güç dengesinde önemli bir yeri ve Hazar bölgesindeki istikrarın garantörü olduğunu güvenle söyleyebiliriz"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Savunma Bakanlığından, Kazak Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi bölgesindeki istikrarın garantörü olduğu bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından, Kazak Deniz Kuvvetlerinin kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Hazar bölgesinin ülke ekonomisi için önemli olduğu, bölgenin korunması amacıyla modern deniz kuvvetlerini oluşturma gereksiniminin oluştuğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Nisan 1993'te Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin temel hedefi, ülkenin Hazar Denizi'nde devlet sınırlarının dokunulmazlığı, toprak bütünlüğü, egemenliği, ekonomik çıkarlarının korunmasıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bağımsızlık yıllarında (1991’den bu yana) ülkenin deniz kuvvetlerinin gerekli tecrübeyi edindiği, askeri güvenliğin sağlanması için savaş ve seferberlik hazırlıklarını geliştirmeye devam ettiği vurgulanarak "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar ülkeleri arasındaki güç dengesinde önemli bir yeri ve Hazar bölgesindeki istikrarın garantörü olduğunu güvenle söyleyebiliriz." ifadesi kullanıldı.

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Kazak Deniz Kuvvetleri

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