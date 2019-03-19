Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev istifa etti

Nazarbayev, petrol zengini ülkede 1990'dan beri devlet başkanlığı görevini yürütüyordu.Kazakistan'da 29 yıldır Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev, sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıkladı.

78 yaşındaki Nazarbayev, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Başkanlık yetkisini reddetme kararı aldım" dedi. Bunun zor bir karar olduğunu söyleyen Nazarbayev, istifasına herhangi bir gerekçe göstermedi.

Kazakistan'ın anayasası, yeni bir devlet başkanı seçilene dek geçici olarak senato başkanının bu görevi yürütmesini öngörüyor. Nazarbayev de bir sonraki seçimlere kadar Devlet Başkanlığını Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in üstleneceğini açıkladı.

Nazarbayev devlet başkanlığı koltuğunu bıraksa da anayasal olarak kendisine tanınan "milletin lideri" statüsü sayesinde siyasi gücü elinde tutmayı sürdürecek. Nazarbayev geçen yıl ayrıca ülkenin güvenlik konseyinin ebedi lideri seçilmişti. Nazazbayev, mecliste çoğunluğu elinde tutan Nur Otan partisinin liderliğine de devam edecek.