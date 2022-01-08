Kazakistan Eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı gözaltına alındı

Günler süren protestoların, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırıldığı Kazakistan'da ülkenin Eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un gözaltına alındığı bildirildi. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, Komite tarafından 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2016'da göreve getirilen Karim Masimov, ülkede akaryakıt fiyatlarının artmasıyla başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar sonrası 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı. Masimov, ülkede halen büyük bir nüfuza sahip olan Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yakınlığıyla biliniyor.

Tokayev: Müzakere etmek saçmalık

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün televizyondan yaptığı konuşmada güvenlik güçlerine göstericilere "uyarısız ateş açma" yetkisi vermişti. Konuşmasında göstericileri "haydut" olarak nitelendiren Tokayev, başkent Almatı'nın "20 bin haydutun saldırısına uğradığını" söylemiş ve Batı'dan gelen göstericilerle müzakere etme çağrılarının ise "saçmalık" olduğunu ifade etmişti.

Tokayev aynı konuşmada müttefiklerine, özellikle de ülkeye protestoların basıtırılması için askeri birlik gönderen Rusya'ya teşekkür etmişti.

ABD: Endişeyle izliyoruz

Ülkedeki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın nüfuzunun geriletilmesinin artık "zor" olduğunu ifade ederek, "Ruslar bir kez evine girdiğinde onları tekrar çıkarmanın bazen zor olduğu yakın tarihten aldığımız bir ders" dedi. Kazakistan'da yabancı birlikleri ve Kazakistan resmi birimlerini uluslararası insan hakları standartlarına bağlı kalmaya çağıran Blinken, "Durumu büyük bir endişeyle izliyoruz ve herkesi barışçıl bir çözüm bulma konusunda yüreklendiriyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, "acil durumlar" için görevli olmayan diplomatik görevlilerin Kazakistan'dan ayrılmasına izin veren bir açıklama yayınladı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı: 26 kişi öldürüldü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ülkede 2 Ocak'ta başlayan protestolarda 26 gösterici öldürüldü, binden fazla gösterici de de yaralandı. Öldürülen göstericilerin "silahlı suçlular" olduğunu öne süren bakanlık, 3 bin 800'den fazla göstericinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, gösterilerde 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 750'den fazla güvenlik görevlisi de yaralandı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, "ülkenin bütün bölgelerinin kurtarıldığını ve yüksek koruma altına alındığını" duyurdu. Cumhurbaşkanı Tokayev ise ülkede "terörle mücadele operasyonunun" sürdürüleceğini açıklandı. Protestoların ardından ülke genelinde OHAL ilan edilmişti.

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Ne olmuştu?

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zammın ardından geçen hafta sonu başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmış ve hükümet karşıtı bir eyleme dönüşmüştü. Söz konusu gösterilerin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsız bir devlet olan Kazakistan'ın 30 yıllık tarihinde yaşanan en büyük kitlesel protestolar olduğu belirtiliyor.

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Kazakistan ayrıca dünyanın ikinci büyük Uranyum rezervlerine sahip.

AFP,Reuters / BÖ,ET

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