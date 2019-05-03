"Kazakistan güçlü orduya sahip"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, güçlü ve hareketli bir orduya sahip olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Tokayev, Almatı eyaletindeki Köktal askeri sahasında gerçekleştirilen "Aybalta 2019" tatbikatına katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Ülkesinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumanın silahlı kuvvetlerin ana hedefi olduğunu belirten Tokayev, "Kazakistan, devletin güvenilir bir kalkanı ve desteği olarak görev yapan güçlü ve hareketli bir orduya sahip. Bugün siz bağımsız Kazakistan'ın Silahlı Kuvvetlerinin gücünü gösterdiniz." dedi.

Askerlerin tatbikatta profesyonel becerilerini, uyumu ve savaş ruhunu kanıtladıklarını anlatan Tokayev, askerlerin 9 Mayıs Vatanı Koruma ve Zafer Günü'nü kutladı.

