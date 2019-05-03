HABER

"Kazakistan güçlü orduya sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Kazakistan, devletin güvenilir bir kalkanı ve desteği olarak görev yapan güçlü ve hareketli bir orduya sahip"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, güçlü ve hareketli bir orduya sahip olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Tokayev, Almatı eyaletindeki Köktal askeri sahasında gerçekleştirilen "Aybalta 2019" tatbikatına katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Ülkesinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumanın silahlı kuvvetlerin ana hedefi olduğunu belirten Tokayev, "Kazakistan, devletin güvenilir bir kalkanı ve desteği olarak görev yapan güçlü ve hareketli bir orduya sahip. Bugün siz bağımsız Kazakistan'ın Silahlı Kuvvetlerinin gücünü gösterdiniz." dedi.

Askerlerin tatbikatta profesyonel becerilerini, uyumu ve savaş ruhunu kanıtladıklarını anlatan Tokayev, askerlerin 9 Mayıs Vatanı Koruma ve Zafer Günü'nü kutladı.

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Yaralı bulunan boz ayı kurtarılamadıYaralı bulunan boz ayı kurtarılamadı
Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldıYozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.