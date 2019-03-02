Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 27. yılı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Kazakistan'ın en yakın siyasi ve ekonomik ortaklarından olduğu bildirildi.

Bakanlığın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin en yakın ve güvenilir siyasi ve ekonomik ortaklarından olduğu belirtilen açıklamada, "Astana ile Ankara arasındaki ilişkiler kardeşlik, ortaklık ruhunda gelişiyor ve iki ülke halklarının tarihi ve kültürel yakınlığına dayanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye’nin ilk Astana Büyükelçisinin 21 Nisan 1992’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e güven mektubunu sunduğu hatırlatılarak, "Bu, bağımsız Kazakistan’ın tarihindeki ilk tören ve ülkemizde diplomatik sefirliğin oluşumunun başlangıcı oldu." değerlendirmesine yer verildi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ise Mayıs 1992'de açıldığı anımsatılan açıklamada, Kazakistan'ın ilk Ankara Büyükelçisinin Kanat Saudabayev olduğu belirtildi.