HABER

Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

2 ülke arasındaki yük taşımacılığı, yılın 9 ayında 2,5 kat artarak 766,9 bin ton oldu

Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı hacmi, yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 766,9 bin tona ulaştı.

Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi'nden (KTJ) yapılan açıklamada, KTJ Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpısbayev'in Kazakistan'ın Çin sınırındaki Horgos kentinde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Alpısbayev’in görüşmede, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Koridoru'na yük taşımacılığının çekilmesiyle ilgili ortak çalışmaları güçlendirme ve 2020’ye kadar ülkeler arası konteyner taşımacılığı dahil yük taşımacılığını 5 milyon tona çıkarmayı önerdiği kaydedildi.

Tarafların, ortak anlaşmaların uygulanması için operatörleri belirleme konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, çalışmaları, Kazakistan'ın KTZ Express şirketiyle TCDD Taşımacılık AŞ'nin koordine edeceği bildirildi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığının 2,5 kat artışla 766,9 bin ton olduğu aktarılan açıklamada, Kazakistan'dan tahıl ve demir dışı metal
ihracatının yükselmesinin iki ülke arasındaki yük taşımacılığının artmasına neden olduğu kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında düzenlenen Kazakistan-Türkiye Yatırım Forumu'nda, Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Trans-Hazar Koridoru çerçevesinde iki ülke topraklarında transit potansiyelin, transit ve lojistik sistemin geliştirilmesini hedefliyor.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Sema Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde çağ atladıkSema Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde çağ atladık
Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü İzmir Retro Festivali’ndeKlasik Araçlar ve Hobi Kulübü İzmir Retro Festivali’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yük taşımacılığı

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.