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Kazakistan Kurban Bayramı'na hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Başkent Nur Sultan'da Kurban Bayramı için camiler temizlendi, kurban kesim yerleri belirlendi - Türkiye Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın: - "70 hisse kurbanı vekaleten hijyenik ve dini kurallara uygun bir şekilde keseceğiz ve vatandaşlarımız adına Kazakistanlı kardeşlerimize dağıtacağız"

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim yerleri belirlendi, camilerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Ülkede 11 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı hazırlıkları, Nur Sultan'da camilerin temizlenmesi ve kurban kesim yerlerinin belirlenmesiyle tamamlandı.

Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın en iyi şekilde geçmesi için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şehrin 7 noktasında kurban kesim yerlerinin bulunduğunu söyledi.

Bayram hazırlıkları kapsamında kasaplar için camilerde eğitimler verildiğini ifade eden Taganulı, "Seminerde imamlar kasaplara şeriat kurallarına uygun hayvan kesmek konusunda bilgiler verdi." dedi.

Taganulı, camilerde temizliklerin yapıldığını kaydederek, "Bayram kutlamaları, 11 Ağustos sabah saat 7.00'de şehrin 11 camisinde kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Daha sonra kurbanlar kesilecek. Kesimler 13 Ağustos'a kadar sürecek." şeklinde konuştu.

Cami avlularında el güreşi, halter kaldırma, halat çekme, aşık atma ve diğer geleneksel oyunların organize edileceğini aktaran Taganulı, bayram çerçevesinde kurbanların yoksul ailelere ve kimsesizlerin evlerine dağıtılacağını dile getirdi.

- Havyan fiyatlarını artırmama çağrısı yapıldı

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bayramda bazılarının hayvan fiyatlarını artırdığını belirterek, "Kurban Bayramı hayırsever bir bayramıdır. Vatandaşlarımızı hayvan ve gıda fiyatlarını artırmamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

- Türkiye, Kazakistan'da 70 hisse kurban dağıtacak

Türkiye Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının Kazakistan'da 10 büyükbaş hayvan keseceğini belirterek, "70 hisse kurbanı vekaleten hijyenik ve dini kurallara uygun bir şekilde keseceğiz ve vatandaşlarımız adına Kazakistanlı kardeşlerimize dağıtacağız." dedi.

2 büyükbaş hayvanı Kazakistan'ın Pavlodar İl Müftülüğüne bağlı Ebubekir Sıdık Medresesi öğrencilerine ayırdıklarını dile getiren Akın, kalan kurbanları Nur Sultan'daki ihtiyaç sahibi toplam 271 aileye dağıtacaklarını aktardı.

Akın, "Şimdiden bütün Kazakistanlı ve Türkiye'deki kardeşlerimizin ve bütün Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ederim." diye konuştu.

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