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Kazakistan medyası: Protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti

09.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan medyasının ülkenin Sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlere göre hükümet karşıtı gösterilerde en az 164 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan medyası: Protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan medyasının ülkenin Sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlere göre hükümet karşıtı gösterilerde en az 164 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce protestolarda 44 kişinin ölüğü duyurulmuştu. Söz konusu yeni ölü sayısının doğrulanması, büyük bir artışı da beraberinde getirecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı da bugün yaptığı açıklamada, "önemli sayıda yabancı uyruklunun da içerisinde yer aldığı" 6 binden fazla kişinin tutuklandığını duyurdu.

Gösteriler, 2 Ocak'ta akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından başladı ve kısa süre içerisinde ülkeyi 30 yıldır yöneten Nursultan Nazarbayev hükümetine karşı protestolara dönüşerek ülke geneline yayıldı.

Geçtiğimiz hafta, aralarında Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden birlikler, düzenin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için Kazakistan'a gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, birliklerin "temizlik" operasyonlarına devam ettiği ve "stratejik tesisleri" korumasıyla durumun istikrara kavuştuğu belirtildi.

Olağanüstü hal ve ülke çapında sokağa çıkma yasağı ise hala devam ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=UyQLVZ\_sHVk&feature=emb\_title

BBC muhabiri Steve Rosenberg, başkent Nursultan'da güvenliğin sıkılaştırıldığına dair kesin işaretler olduğunu ve kentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın girişinin kapatıldığını söyledi.

Rosenberg, son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının Kazakistan'ın yönetici seçkinleri içindeki bir güç mücadelesine ilişkin olduğuna dair artan bir görüş olduğunu ifade etti.

Ülkenin en büyük şehri Almatı'da yaşanan son olaylarda 103 kişinin öldüğü bildirildi.

Almatı'da asayişi sağlamaya çalışırken protestocuları öldürdüklerini belirten güvenlik güçleri, protestocuların kentteki polis karakollarının kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını aktardı.

"20 bin haydut Almatı'ya saldırdı" diyen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, bu kişilerden teslim olmayan herkesin "uyarı olmaksızın vurulacağını" söyledi.

Kazakistan hakkında temel bilgiler

Nerede? Kazakistan kuzeyde Rusya, doğuda ise Çin'e komşu. Batı Avrupa büyüküğünde de bir yüz ölçüme sahip.

Neden önemli? Eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Kazakistan'ın büyük çoğunluğu Müslüman. Ruslar ise azınlık. Öte yandan ülke küresel petrol rezervlerinin %3'ü ve önemli kömür ve gaz endüstrisi ile geniş maden kaynaklarına sahip.

İsyan neden? Protestolar, akaryakıt zamları nedeniyle başladı ama daha sonra hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Bu da yönetimde istifalara neden olurken, çok sayıda kişi de öldü ve yaralandı.

Kazak makamlar, Cumartesi günü ülkenin eski istihbarat şefi Karim Massimov'un vatana ihanet şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

'Güvenlik Konseyi'nden istifa etti'

Kazakistan'da yayın yapan haber sitesi Orda'nın aktardığına göre, ülkenin eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Güvenlik Konseyi'nden kendi isteğiyle istifa etti.

Nazarbayev'in basın sözcüsü Aydos Ukibay, halkı Nazarbayev hakkında sosyal medyada yayılan "sahte söylentilere ve provokasyonlara" inanmamaya çağırdı.

Ukibay, Nazarbayev'in günlerdir başkent Nursultan'da olduğunu ve devlet başkanını desteklediğini söyledi ve şunları ekledi:

"Ancak durum oldukça karmaşıktı ve bu nedenle de Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini devlet başkanına devretme kararını kendisi aldı."

Sözcü, Nazarbayev'in kararını, yönetimin ülkedeki "kargaşa ve teröre karşı hızlı, sıkı ve kesin bir cevap vermesi gerektiği için" aldığını söylediği.

Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in her zaman aynı nokta olduklarını belirten Ukibay, "İkisi de hepimiz için zor olan bu günlerde devlet otoritesinin yekpare olduğunu gösterdiler" dedi.

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