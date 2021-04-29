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  4. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu'nun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu'nun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

29.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmit’teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp dijital tabelaların bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve iş insanı Ahmet Demirhan ile eşi Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Uluer çifti Nevşehir’de, Demirhan çifti ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak direğe çarpıp, takla attığı görüldü.

Kaynak: DHA

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