Kazakistan Parlamentosu, başkent isim değişikliğini onayladı: Astana, Nursultan olacak

Kazakistan'ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in dün istifasını duyurmasının ardından, Kasım Cömert Tokayev bugün göreve başladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kazakistan Parlamentosu, Tokayev'in yönelttiği ve Nazarbayev'in önadının başkent Astana'ya verilmesi teklifini onayladı. Teklif iki mütalaa ile kabul edildi.
Kazakistan Meclis Sözcüsü Nurlan Nugmatulin oylamanın sonucunda "Tarihi bir karar alındı" açıklamasını yaptı.
TOKAYEV TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKİYOR
Taslağın şimdi de ülkenin yeni Devlet Başkanı Tokayev tarafından imzalanması gerekiyor.
Tokayev, yemin edip görevine başladıktan sonra ayrıca tüm şehirlerin merkez caddelerinin de eski Kazak liderin adını taşıması gerektiğini belirtmişti.
Astana'da Nazarbayev'e bir anıt yapılmasını ve kendisine 'onurlu senatör' görevinin verilmesini de öneren Tokayev, konuşmalarının ardından Nazarbayev'e 'Halk Kahramanı' unvanı ile 'Altın Yıldız' özel simgesini vermişti.
'ASTANA SÜRECİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Devraldığı devlet başkanlığı dönemi Nisan 2020'de sona erecek olan Tokayev, Rusça, İngilizce ve Çince biliyor.
Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Nazarbayev dünkü istifa konuşmasında Tokayev için "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenilebilecek birisi" demişti.
Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.
Astana, Rusya ve Türkiye'nin girişimi ile düzenlenen Suriye görüşmeleriyle de özdeşleşmiş bir isimdi. Zira Astana, hem Suriyeli tarafların hem de sürecin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerinin pek çok görüşmesine ev sahipliği yaptı. 'Astana süreci' olarak anılan görüşmelerin bu isim değişikliğinin ardından nasıl anılacağı ise henüz bilinmiyor.
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