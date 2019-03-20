Kazakistan Parlamentosu, başkent isim değişikliğini onayladı: Astana, Nursultan olacak

Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Nazarbayev dünkü istifa konuşmasında Tokayev için "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenilebilecek birisi" demişti.

Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.

Astana, Rusya ve Türkiye'nin girişimi ile düzenlenen Suriye görüşmeleriyle de özdeşleşmiş bir isimdi. Zira Astana, hem Suriyeli tarafların hem de sürecin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerinin pek çok görüşmesine ev sahipliği yaptı. 'Astana süreci' olarak anılan görüşmelerin bu isim değişikliğinin ardından nasıl anılacağı ise henüz bilinmiyor.



