Kazakistan: “Protestolarda 164 Kişi Öldü”

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, geçen haftaki protestolarda 164 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybettiği açıklananların tamamının sivil olup olmadığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Kazak yetkililer Pazar günü 16 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Daha önce ise bu rakamın 26 olduğu belirtilmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da olaylarla ilgili yaklaşık 6 bin kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ayrıca ülkede düzenin sağlandığı ve yetkililerin yönetim binalarının kontrolünü yeniden ele geçirdiği belirtildi.

Pazar günü ülkenin en büyük kenti Almatı’da silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geliyor ancak bunun uyarı ateşi olup olmadığı netleşmiş değil.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev Cuma günü güvenlik güçlerine öldürmek için ateş açmaları emrini vermişti.

Yakıt fiyatlarının ülkede aşırı artması nedeniyle protesto gösterileri başlamış ve protestolar bir anda yayılmıştı.

Bununla birlikte ülkede son günlerdeki şiddetin nedeninin yönetim kesimindeki güç mücadelesi olduğu yönünde artan oranda iddialar da var.

Kazakistan’ı 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana aynı parti yönetiyor. Hükümet karşı herhangi bir muhalif hareketi ya bastırıldı ya da susturuldu.

Kazakistan’ın büyük petrol ve doğalgaz kaynaklarına rağmen ülkede mali açıdan zorluklar yaşanıyor.

Tokayev, protestoların dış bağlantılı teröristler tarafından başlatıldığını söylese de protestocuların bir lideri olduğuna ya da organize olduklarına dair bir bulgu yok. Cumhurbaşkanlığı ofisi yakalananlar arasında yabancı ülke vatandaşlarının da olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Protestoların sadece yakıt fiyatlarıyla ilgili olmadığını gösteren bulgulardan biri de protestocuların eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i kastederek “yaşlı adam dışarı” şeklinde sloganları. Nazarbayev, ülkeyi bağımsızlığından 2019’a kadar yönetmiş ve Tokayev’i yerine atamıştı.

Nazarbayev, Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı olarak önemli bir güç olmaya devam etti. Ancak Tokayev bu hafta olaylar nedeniyle Nazarbayev’i görevden aldı. Nazarbayev’in danışmanı ise bunun Nazarbayev’in isteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Rusya'nın liderliğini yaptığı bazı ülkeler protestolar üzerine Kazakistan'a asker göndermişti.

