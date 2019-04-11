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Kazakistan Sağlık Bakanı Birtanov Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Birtanov, beraberindeki heyetle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezdi, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile bir araya geldi.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle hizmete açılan hastanedeki birimlerde incelemelerde bulunan Birtanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneyi çok beğendiğini belirtti.

Türk hükümetini ve Sağlık Bakanlığını tebrik ettiğini dile getiren Birtanov, buradan öğrenecekleri çok şeyin olduğunu söyledi.

Birtanov, Kazakistan'da bölgesel şehir hastaneleri kurmayı planladıklarını, bu konuda özel sektör yatırımcılarını davet edeceklerini kaydetti.

Adana İl Sağlık Müdürü Özer de ziyaret dolayısıyla Birtanov'a teşekkür etti.

Heyete ziyaretlerinde, Rönesans İşletme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kemal Ekermen ile Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş eşlik etti.

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