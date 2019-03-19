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Kazakistan, tecrübeli diplomat Tokayev'e emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Nursultan Nazarbayev'in yetkilerini devredeceği Kasım Cömert Tokayev, diplomasi alanındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev'in kalan görev süresi bitene kadar yetkisini devredeceği Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yarın parlamentoda yemin ederek, yeni görevine başlayacak.

Nazarbayev'den görevi devralacak Tokayev, yemin ettikten sonra 2020'ye kadar Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olacak.

Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa kararını açıkladığı halka hitabında "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenebileceğimiz kişi olduğuna inanıyorum" dediği Tokayev, hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hem de Kazakistan Dışişleri Bakanlıklarında önemli görevlerde bulundu.

- Tecrübeli diplomat

SSCB Dışişleri Bakanlığında 1975'te çalışmaya başlayan ve Singapur'daki SSCB Büyükelçiliğinde diplomat olarak kariyerine başlayan Tokayev, SSCB'nin Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev aldı.

1992'de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 2 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Tokayev, Mart 1999'da Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 7 ay sonra Kazakistan Başbakanı oldu.

2002'de başbakanlıktan istifa eden Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak 2007'ye kadar görev yaptı. Tokayev, bu görevinin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı döneminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda aktif rol oynayan Tokayev, bu yönde yapılan bazı anlaşmalara imza koydu.

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde önemli görevler üstlenen Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Cenevre Ofisi'nde Genel Müdür, BM Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreter Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Tokayev, Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca biliyor.

Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesinin destekçilerinden olan Tokayev, uyuşturucu satıcılarının ömür boyu hapis veya idam cezasına kadar sert şekilde cezalandırılmasını önermişti.

Tokayev, bu faaliyetleri ulusal çıkarları tehdit eden terörizm ile eş değer olarak tanımlamıştı.

Ayrıca Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili entegrasyondan yana yaklaşımları ile biliniyor.

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Kasım Cömert Tokayev kazakistan

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