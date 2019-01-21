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Kazakistan ve Çin arasındaki "Kazak" sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:38 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov: - "Çin tarafını, her zaman kanunlara uygun, objektif ve adil hareket etmeye çağırıyoruz"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Çin'de Kazakların ev hapsine atıldığı iddialarına ilişkin "Çin tarafını, her zaman kanunlara uygun, objektif ve adil hareket etmeye çağırıyoruz." dedi.

Smadiyarov, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantıda, Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde Kazakların ev hapsine atıldığı iddialarına yanıt verdi.

Bu konunun kontrol altında olduğunu belirten Smadiyarov, "Çinli ortaklarımızla yakın iş birliği içindeyiz. Çin tarafını, her zaman kanunlara uygun, objektif ve adil hareket etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Smadiyarov, Çin'de 1,5 milyondan fazla Kazak'ın yaşadığını ve onların devlet kurumlarında, emniyet birimlerinde, bilim ve iş dünyasında temsil edildiğini sözlerine ekledi.

- Çin'deki Kazak sorunu

Sincan'da yaşayan Kazaklar, yerel yönetim tarafından pasaport ve diğer resmi evrakın verilmemesi nedeniyle yurt dışına çıkamıyor.

Çin hükümetinin, Uygur Özerk Bölgesi'nin bağımsızlığını elde etmek için 1997'de kurulan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi ile mücadele kapsamında Kazak kökenlilere yönelik baskılarını artırdığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kazak

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