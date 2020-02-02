HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazakistan ve İran'dan Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye operasyonu

Kazakistan ve İran'dan Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Kazakistan ve İran'dan Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye operasyonu

NUR SULTAN/İSTANBUL (AA) - Kazakistan, koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinden 83 vatandaşını tahliye etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Vuhan kentinden 83 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından 14 günlük karantina altına alındıkları belirtildi.

Kazakistan'ın ayrıca Vuhan'dan Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan vatandaşlarını söz konusu ülkelerin isteği üzerine tahliye ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca Kazakistan'ın Çin'e tıbbi malzemelerden oluşan 13,6 ton insani yardım ulaştırdığı ifade edildi

- İran tahliye için uçak gönderdi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Kiyanuş Cihanpur da ülkesinin, 80 İran vatandaşını ülkeye getirmek için Çin'e özel uçak gönderdiğini söyledi.

Üniversite Öğrencileri Haber Ajansına (SNN) konuşan Cihanpur, "Doktorlarla birlikte tıbbi donanımlı bir uçak 80 vatandaşımızı ülkeye getirmek için dün Çin'e hareket etti." dedi.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grubun ülkeye varmalarının ardından 14 gün başkent Tahran'daki bir otelde karantinaya alınacağını dile getiren Cihanpur, şu ana kadar Çin'deki İran vatandaşlarından hiçbirinde koronavirüs saptanmadığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Rus savaş uçakları Halep’i vurduRus savaş uçakları Halep’i vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını Vuhan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Wuhan'dan gelen 62 kişi için 14 günlük süreç başladı

Wuhan'dan gelen 62 kişi için 14 günlük süreç başladı

Bursa'da yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adamın feci ölümü

İstanbul Güvenlik A.Ş.’ye Deniz Gürhan atandı! Deniz Gürhan kimdir?

Eski SAS komandosu müdür oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.