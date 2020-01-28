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  4. Kazakistan Vize Vermek İçin Çinlilerden Sağlık Raporu İsteyecek

Kazakistan Vize Vermek İçin Çinlilerden Sağlık Raporu İsteyecek

28.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kazakistan ülkesine gitmek isteyen Çin vatandaşlarına vize vermek için sağlık raporu talep edecek

Kazakistan Vize Vermek İçin Çinlilerden Sağlık Raporu İsteyecek

Kazakistan ülkesine gitmek isteyen Çin vatandaşlarına vize vermek için sağlık raporu talep edecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Şükret Nurişev yaptığı açıklamada alınan bir kararla corona virüsü salgınına karşı elektronik vize verilmesi işleminin sonlandırıldığını söyledi.

Nurişev ayrıca Pekin yönetiminden Wuhan’da bulunan 98 Kazak ögrencinin şehirden çıkmasına izin verilmesini istediklerini belirtti.

Halen Çin’de 1300 Kazakistan vatandaşının bulunduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı bu sebeple Çin’le sınırın tamamen kapatılmasını düşünmediklerini söyledi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov da Çin’den gelen 4 kişinin hastalık şüphesiyle hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Öte yandan Çin ülkede corona virüsü salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı birgünde 25 kişi artarak 106'ya ulaştığını açıkladı. Ülkede hastalık bulaşan kişi sayısı da bir günde 2835'ten 4515'e yükseldi.

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