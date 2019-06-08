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Kazakistan yarın Cumhurbaşkanını seçecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kazakistan halkı yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Kazakistan halkı yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Toplam 8 aday yarışırken, iktidardaki Nur Otan Partisi’nin adayı Kasım-Cömert Tokayev’in seçilmesi bekleniyor.
Kazakistan halkı yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için yarın 07.00 ile 20.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre, ülkede 11 milyon 947 bin kayıtlı seçmen ve 9 bin 970 seçim merkezi bulunuyor. Yurtdışındaki Kazaklar için de 51 ülkede toplam 64 sandık kuruldu. Seçimde 4 parti ve 5 kamu birliğinin adayları yarışacak.
Seçimde, Kasım-Cömert Tokayev (Nur Otan Partisi), Jambıl Ahmetbekov (Kazakistan Komünist Halk Partisi), Daniya Espayeva (Ak Yol Partisi), Töleutay Rahimbekov (Auyl Partisi), Amangeldi Taspihov (Kazakistan Sendika Federasyonu), Sadibek Tügel (Büyük Bozkır Kartalları Hareketi), Amirjan Kosanov (Millet Kaderi Hareketi) mücadele edecek. Bu seçimlerde ise Daniya Yespayeva’yla birlikte ülke tarihinde ilk defa bir kadın aday Cumhurbaşkanlığı için aday oldu.
Merkez Seçim Komisyonu 11 Mayıs’ta başlatan seçim sürecinde, adayların yürüttüğü kampanyalar Kazakistan Cumhuriyetinin tarihinde demokrasi heyecanı ilk kez farklı ve bu kadar yoğun şekilde yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 9,4 milyar tenge’ye (24,6 milyon dolar) mal oldu.
Yurtdışında seçim merkezleri ise en çok Rusya’da bulunuyor. Kazakistan vatandaşları, Rusya’daki Moskova Büyükelçiliği’nde ve Astrakhan, Kazan, Omsk ve Sankt-Peterburg Konsolosluklarında oy kullanabilecekler.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kazakistanda çalışan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası örgütler dâhil 500’e yakın yerel ve yabancı basın tarafından izlenmesi bekleniyor. MSK yetkililerinin açıklamasına göre Bağımsız Devletler Topluluğu gibi uluslararası teşkilatlardan da 300den fazla gözlemcini hazır bulunacak. Seçim sonuçları 10-11 Haziran 2019 tarihlerinde açıklanacak.
Kazakistan Anayasası’na göre, siyasi partiler ve toplumsal dernekler Cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Adayların doğuştan Kazakistan vatandaşı olması, 40 yaşından küçük olmaması, son 15 yılını ülkede yaşaması, üniversite mezunu olması, kamu sektöründe en az 5 yıllık tecrübe sahibi olması ve Kazakça bilmesi gerekiyor.

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