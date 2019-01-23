"Kazakistan yeni entelektüel güç haline gelebilir"

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Paramız yoktu, maaş ödeyemiyorduk. Buna rağmen gençleri dünyanın en iyi üniversitelerine gönderdik. Devlet her bir kota için 30 ila 50 bin dolar para ödedi. Bu şekilde şimdi 14 bin genç yurt dışında okuyor." diye konuştu.

Genç bilim adamlarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Nazarbayev, 1993'te ülkesi için oldukça zor bir dönemde "Bolaşak" Devlet Burs Programı'nı başlatmakla doğru bir karar aldıklarının altını çizdi.

Nazarbayev, dünyada sadece devletler arası değil, kişiler arası rekabetin de arttığına dikkati çekerek, "Bilim, ilim ve eğitimi geliştirecek yaratıcı nesli olan ülke kazanacak." şeklinde konuştu.

Burs kapsamı dışında da yurt dışına 20 bin öğrencinin gittiğini belirten Nazarbayev, bu öğrencilerin şimdi Kazakistan'da ülke ekonomisi için çalıştığını kaydetti.

Nazarbayev, dünya standartlarına uygun Nazarbayev Üniversitesini kurduklarına dikkati çekerek, mezunların da dünyanın en iyi üniversitelerinde yüksek eğitimlerine devam ettirdiklerini dile getirdi.

Eğitim hakkını herkes için erişebilir kılma zamanının geldiğine işaret eden Nazarbayev, "Okuryazarlık endeksinde Kazakistan 155 ülke içinden 15'inci sırada, gençlerin eğitimi endeksinde de 9'uncu sırada yer aldı ve İsviçre, ABD, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

- "Kazakistan gelecekte yeni entelektüel güç haline gelebilir"

Nazarbayev, "Kazakistan gelecekte yeni bir entelektüel güç haline gelebilir. Biz bunun için çalışacağız. Ülkemizin ileri teknolojik geleceğe hazırlandığını dikkate alarak eğitim alanında da bu gelişmelerden geri kalmamak önemli." diye konuştu.

Gençlerin ülkesiyle gurur duymaları, onun tarihi ve geleneklerini bilmeleri gerektiğinin altını çizen Nazarbayev, "Biz göçebe halkın torunlarıyız. Bu göçebe halk dünya kültürü ve tarihine katkı sağladı. Kazakistan’ın geleceği güvenilir ellerde olduğundan eminim." dedi.

