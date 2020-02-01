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Kazakistan'a Rusya'ya ait roket parçası düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kazakistan'a Rusya'ya ait roket parçası düştü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın batı eyaletindeki Bokeyordin ilçesine Rusya'ya ait roket parçası düştü.

Kazinform'un haberine göre, Batı Kazakistan eyaleti Bokeyordin ilçesindeki Rusya sınırından 3 kilometre uzaklıktaki alanda roket parçası bulundu.

Bokeyordin Valisi Nurlan Rahımjanov, yaptığı açıklamada, bölgeye Rusya'ya ait roket parçasının düştüğü bilgisini teyit ederek, muhtemelen bunun bir yakıt tankı olduğunu ve sınır muhafızlarınca 30 Ocak'ta bulunduğunu aktardı.

Rusya'nın dün tatbikat yaptığını söyleyen Rahımjanov, "Roket parçasının oradan geldiğini düşünüyoruz. Olay yerinde görev güçleri çalışıyor. Ölü ve yaralı yok." dedi.

Ocak ayının başında Kazakistan'ın Aktöbe eyaletindeki kırsal alana Rusya'ya ait roket düşmüştü.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat Bektanov, ülke topraklarına roket düşmesi nedeniyle Rusya tarafından ülkedeki test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklikler yapılmasını talep edeceklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan roket Rusya

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