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Kazakistan'da 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kazakistan'da 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kutlandı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Günü havai fişekle kutlandı.

Kazakistan parlamentosu kararıyla 2012 yılından bu yana kutlanan Nazarbayev Günü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı Alayı devlet bayrağını kaldırdı, Milli Marş'ı söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan halkın Kurucu Cumhurbaşkanı Günü'nü kutladı.

Ülke genelinde çeşitli bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleri yapıldı, Nur Sultan'daki kutlamalar, şehrin iki noktasında düzenlenen havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Nazarbayev'in 1991 yılında Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçildiği gün olarak bilinen 1 Aralık günü, 2012'den bu yana ülkede Birinci Cumhurbaşkanı Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl 79. yaşını kutlayan Nazarbayev, ülkeyi 28 yıl yönettikten sonra bu yıl mart ayında görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kurucu Cumhurbaşkanı Günü

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