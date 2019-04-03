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Kazakistan'da 10. Madencilik ve Jeoloji Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Foruma, Türkiye, Kazakistan ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 20 ülkeden 300'e yakın maden şirketi temsilcisi katıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 10. Madencilik ve Jeoloji Forumu başladı.

Foruma, 20 ülkeden 300'e yakın maden şirketinin yöneticileri ve temsilcileri katılıyor.

Kazakistan Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Timur Tokbayev, forumda yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın jeoloji alanında rekabet gücünün artırılmasına, yatırımcılar için uygun yatırım koşullarının oluşturulmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal refahın artırılmasına yönelik reformlar yapıldığını belirtti.

Tokbayev, madencilikle ilgili yasaların iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara dikkati çekerek bakanlık tarafından yeni lisans rejimine geçişle ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Ülkede 650 maden anlaşmasının olduğunu belirten Tokbayev, 2022 yılına kadar ülkedeki tüm madenlere keşif çalışma hakkı verileceğini ifade etti.

Tokbayev, uygun yatırım ortamını korumak için hem devleti hem de yatırımcıyı memnun edecek dengenin bulunması gerektiğini ifade ederek "Madencilikle ilgili yasaların iyileştirilmesi, madencilik alanında yeni yatırımların gelmesini, iş yerlerinin oluşturulmasını, yatırım ortamının iyileştirilmesini ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak." dedi.

Foruma katılan Yılmaden Holding AŞ Genel Müdürü Alp Malazgirt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıldır Kazakistan piyasasında yer aldıklarını ve yaklaşık 425 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Malazgirt, Taraz bölgesinde soda fabrikası kuracaklarını, 2022 yılında üretime başlayacaklarını ve Karaganda’da silikon fabrikasını almak için ön protokol imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkiye, Rusya, Avusturya, ABD, Kanada, İngiltere, Danimarka, Avusturalya, Bulgaristan, Fransa, Letonya, Litvanya, Çin, Brezilya ve Almanya'dan temsilcilerin katıldığı forum, yarın sona erecek.

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Kazakistan Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Timur

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