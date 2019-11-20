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Kazakistan'da 17. Uluslararası Eğitim ve Bilim Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Fuara, Kazakistan, Rusya, Bulgaristan, Kanada, Litvanya, Polonya ve İsviçre'den üniversiteler katılıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 17. Uluslararası Eğitim ve Bilim Fuarı kapılarını açtı.

Atakent Expo firması tarafından Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine, sektör temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda, Kazakistan, Rusya, Bulgaristan, Kanada, Litvanya, Polonya ve İsviçre'den gelen üniversite temsilcileri stant açtı.

Fuara katılanlardan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Danışmanı Yedil Tölegenov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin imkanlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin eyalet başkenti Türkistan kentinde yer alması nedeniyle ilginin yoğun olduğunu belirten Tölegenov, "Son 2 yılda öğrencilerimizin sayısı 2 kat artarak 10 binin üzerine çıktı. Bunun yüzde 15'i yabancı öğrenci." dedi.

Tölegenov, üniversitede 17 ülke, 41 milletten öğrencinin eğitim aldığını ve Türkiye'den 200'den fazla öğrenci bulunduğunu söyledi.

Üniversitenin Kazakistan'da uluslararası statüye sahip tek eğitim kuruluşu olduğuna dikkati çeken Tölegenov, Kazakça, Türkçe, İngilizce ve Rusça eğitim verildiğini dile getirdi.

Tölegenov, üniversitede yabancı öğrencilerin ülkelerine gitmesi için masrafların karşılandığını, Türkiye'den 500 Kazak öğrenciye burs verildiğini, ekonomik durumu kötü öğrenciler için öğrenci yurdu ve diğer konularda kolaylıklar sağlandığını sözlerine ekledi.

Fuar, cuma günü sona erecek.

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eğitim fuarı

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