Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin moderatörlüğünde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov'un yanı sıra milletvekilleri, Kazakistan'daki Türk kurumları diplomatları, Türkologlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Milli Akademik Kütüphane Konferans Salonu'nda "Tarihten ibret: Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk" temalı program düzenlendi.

- "Atatürk Heykeli, kardeş Kazakistan'ın Türkiye ve Atatürk'e duyduğu sevginin göstergesi"

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle elçilik binasında resepsiyon verdi.

Büyükelçi Uyanık'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Kazakistan'da faaliyet gösteren ülkelerin diplomatları, elçilik çalışanları, Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Kazakistan Savunma Bakanlığı Orkestrası konser verdi, YEE Türk halk oyunları kursu öğrencileri dans gösterileri sundu.

Nevzat Uyanık, Atatürk'ün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hediye ederek Türkiye'nin geleceğinde gençliğe güvendiğini gösterdiğine işaret ederek, "Gençlerimiz, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir." dedi.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türk tarihi, Milli Mücadele dönemi ve Gazi Mustafa Kemal'in fikir ve başarılarını yakından inceleyen dünyaca saygın bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Uyanık, "Onun Nur Sultan'daki Atatürk Parkı'nda bizzat açtığı Atatürk heykeli, onun ve kardeş Kazakistan halkının Türkiye ve Atatürk'e duydukları sevginin en çarpıcı göstergelerinden biridir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık, Türk milletinin, bağımsızlık ve ülke bütünlüğüne karşı her türlü saldırı ve işgal girişimine karşı dün olduğu gibi bugün de aynı çelik irade ve azme sahip olduğunu kaydederek, "FETÖ hain terör örgütünün 15 Temmuz kanlı darbe kalkışması karşısında, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımızın ortaya koyduğu şanlı direniş, bu gerçeği tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

