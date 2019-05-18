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Kazakistan’da 19 Mayıs etkinliği: “Tarihten ibret: Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Milli Akademik Kütüphane Konferans Salonu’nda "Tarihten ibret: Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk" temalı program düzenlendi.Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlikler gerçekleştirildi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Milli Akademik Kütüphane Konferans Salonu’nda "Tarihten ibret: Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk" temalı program düzenlendi.
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlikler gerçekleştirildi. Uluslararası Türk Akademisince Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla "Tarihten ibret: Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk" temalı program düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele’nin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle düzenlenen program çerçevesinde Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergi ve Uluslararası Türk Akademisi tarafından Kazakça basılan Atatürk’ün "Nutuk" eserinin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Kazakistan Meclisi milletvekili Nurlan Dulatbekov ve Kazakistan’daki Türk kurumları diplomatları ve Türkologlar katıldı.
Darhan Kıdırali yaptığı açıklamada Atatürk’ün Türk dünyasının ortak lideri olduğunun altını çizerek 100 yıl önce başlattığı Milli Mücadele’nin sadece Türkiye için değil tüm Türk dünyası için büyük bir kalkışma olduğunu söyledi. Program sonunda Türkoloji fakültesinin öğrencileri Atatürk hakkında şiirler okudu.

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