Kazakistan'da 3 lider bir araya geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya geldi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Putin ve Mirziyoyev'in, ülkenin Türkistan eyaletindeki Sarıağaç kentinde yaptıkları gayri resmi görüşmede ticaret, ekonomi ve kültür alanları ile insani konularda ülkeler arası işbirliğinin ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 liderin, ülkelerinin Bağımsız Devletler Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki etkileşimi ile bölgesel ve uluslararası gündemin önemli konularında fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
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