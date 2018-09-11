Kazakistan'da 3. Uluslararası Okuma Kongresi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Modern Çağda Okuma Kültürü” temalı 3. Uluslararası Okuma Kongresi başladı.

Kazakistan Milli Kütüphanesi tarafından Astana’ın başkent ilan edilişinin 20. yılı dolayısıyla Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen kongrenin açılış törenine Milli Kütüphane Müdürü Umithan Munalbayeva, "Uluslararası Isık Göl Forumu" Derneği Başkanı ve yazar Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov'un yanı sıra Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, İran, Hindistan, Azerbaycan, Belarus, Fransa, Pakistan, Gürcistan, Moldova, Litvanya ve diğer ülkelerden yazarlar, şairler ve edebiyatçılar katılıyor.

Munalbayeva, açılışta yaptığı konuşmada, kitabın milli ruh ve kültürü geliştirmenin en önemli araçlarından olduğunu belirterek, kongrenin amacının kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesinde kütüphanenin rolünü artırmak olduğunu söyledi.

Aytmatov da gençlere okuma sevgisinin aşılanması açısından kongrenin önemini vurgulayarak, “Kongre, okuma kültürüne yeni yaklaşımları ve yöntemleri bulmakta yardımcı oluyor.” dedi.