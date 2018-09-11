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Kazakistan'da 3. Uluslararası Okuma Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Kongreye Türkiye dahil birçok ülkeden yazarlar, şairler ve edebiyatçılar katılıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Modern Çağda Okuma Kültürü” temalı 3. Uluslararası Okuma Kongresi başladı.

Kazakistan Milli Kütüphanesi tarafından Astana’ın başkent ilan edilişinin 20. yılı dolayısıyla Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen kongrenin açılış törenine Milli Kütüphane Müdürü Umithan Munalbayeva, "Uluslararası Isık Göl Forumu" Derneği Başkanı ve yazar Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov'un yanı sıra Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, İran, Hindistan, Azerbaycan, Belarus, Fransa, Pakistan, Gürcistan, Moldova, Litvanya ve diğer ülkelerden yazarlar, şairler ve edebiyatçılar katılıyor.

Munalbayeva, açılışta yaptığı konuşmada, kitabın milli ruh ve kültürü geliştirmenin en önemli araçlarından olduğunu belirterek, kongrenin amacının kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesinde kütüphanenin rolünü artırmak olduğunu söyledi.

Aytmatov da gençlere okuma sevgisinin aşılanması açısından kongrenin önemini vurgulayarak, “Kongre, okuma kültürüne yeni yaklaşımları ve yöntemleri bulmakta yardımcı oluyor.” dedi.

Kongrede, okuma kültürü, kitapların sosyalleşme ve ruhani gelişme aracı olarak tanıtılması, edebiyattaki yeni eğilimler, toplumun ruhani ve manevi değerlerinin oluşumunda aydınların rolü, milli edebiyatın dünyaya tanıtılması, küreselleşme koşullarında kütüphane teknolojilerinin dönüşümü konuları tartışılıyor.

Kongreye katılan Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçen yıl yayımladığı "Geleceğe Doğru: Manevi Diriliş" makalesiyle Kazak milliyetçiliğini ülkeye yerleştirmeye çalıştığını söyledi.

Nazarbayev'in makalesinde Kazakçanın daha çok öne çıkarılmasına önem verildiğini kaydeden Söylemez, "Ahmet Baytursun, Magcan Cumabayev ve diğer aydınlar, Kazak milli kimliğinin temelini atan yazarlar. Milli kimliğin temel unsurlarını taşıyan eserleri okumak da toplumun bilincini bağımsızlaştırır." dedi.

Kazakistan'ı 20 yıl önce ziyaret ettiğinde Astana caddelerinde Kazakça konuşan insanların sayısının çok az olduğunu fark ettiğini belirten Söylemez, günümüzde herkesin Kazakça konuştuğunu, kongrenin Nazarbayev’in "Manevi diriliş" projesinin hayata geçirilmesinde önemli adım olduğunu dile getirdi.

Bandırma Üniversitesi Öğretim Üyesi ve "Türk Edebiyatı" dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bahtiyar Aslan da Türkiye'de son 20-30 yılda kitap okuyan sayısının hızla arttığına dikkati çekerek, "Fakat kitapların niteliği kaybolmaya başladı. Kitapların çoğu hayatımızda bir değişikliği yapmayan, bize yön vermeyen kitaplar. Özellikle genç nesil bu tür kitaplara itibar ediyor." şeklinde konuştu.

Aslan, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının lise ve üniversite gençlerine Türkiye ve Türk dünyasının klasik değer kazanan yazarlarını okutmaya çalıştığını aktararak, "Türkiye devlet kurumları da bu tür çabaları desteklemeye başladı. Bu tür sivil teşebbüslerin artması lazım." dedi.

Kongre yarın sona erecek.

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