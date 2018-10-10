Kazakistan'da 6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din, düşünce ve ideoloji mensuplarına, toplum önderlerine düşen en büyük sorumluluk ırk, inanç, renk, coğrafya farkı gözetmeksizin yeryüzündeki her insanın temel haklarını savunmak, hak ve adaletin yanında olmak, zulmün, haksızlığın ve ötekileştirmenin karşısında durmaktır." dedi.

Erbaş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın savaşlar, yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.

Yeryüzünde kadim medeniyetlerin yok edilmekte olduğunu, insanlığın maddeyi putlaştıran ve gücü kutsayan zorba bir anlayışa teslim edildiğini vurgulayan Erbaş, buna örnek olarak işgale maruz kalan Kudüs'ü gösterdi.

Erbaş, "Din, düşünce ve ideoloji mensuplarına, toplum önderlerine düşen en büyük sorumluluk ırk, inanç, renk, coğrafya farkı gözetmeksizin yeryüzündeki her insanın temel haklarını savunmak, hak ve adaletin yanında olmak, zulmün, haksızlığın ve ötekileştirmenin karşısında durmaktır." dedi.