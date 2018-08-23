Kazakistan'da Abay şiirlerini okuma yarışması

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak şairi Abay Kunanbayev şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi'nde yapılan törene, kütüphane müdür yardımcısı Amerhan Rahimjanov'un yanı sıra çok sayıda edebiyatçı, felsefeci ve öğrenci katıldı.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan yarışmaya ülke genelinden 70'e yakın öğrenci katıldı.

Rahimjanov, yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmayla Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in küresel girişimlerinden "Manevi yenilenme" programına destek olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız, gençler arasında Abay Kunanbayev'in edebi mirasını popülerleştirmektir." dedi.

Abay'ın şiirlerini güzel okuma, Kazakça, Rusça ve İngilizce okuma ve diğer dallarda yapılan yarışmada, Taraz Devlet Üniversitesi ögrencisi Meriyert Toktokbayeva birinci, Almati kentinden 8. sınıf ögrencisi Aktotu Gasanova ikinci, Taraz Devlet Üniversitesi ögrencisi Dana Muhamedilda üçüncü oldu.

Yarışmayı kazananlara sertifikaları takdim edildi.

1845-1904 yıllarında yaşayan Kazak şair ve düşünürü Abay Kunanbayev, Kazak edebiyatının kurucularından biri olarak biliniyor.

Kunanbayev, şiirlerinde adalet, insanlık, sanat ve bilim için mücadele, kadının toplumdaki yeri ve özgürlüğü gibi konuları ele almasıyla tanınıyor.

