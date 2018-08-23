HABER

Kazakistan'da Abay şiirlerini okuma yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Kazak edebiyatının kurucuları arasında yer alan Abay Kunanbayev şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak şairi Abay Kunanbayev şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi'nde yapılan törene, kütüphane müdür yardımcısı Amerhan Rahimjanov'un yanı sıra çok sayıda edebiyatçı, felsefeci ve öğrenci katıldı.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan yarışmaya ülke genelinden 70'e yakın öğrenci katıldı.

Rahimjanov, yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmayla Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in küresel girişimlerinden "Manevi yenilenme" programına destek olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız, gençler arasında Abay Kunanbayev'in edebi mirasını popülerleştirmektir." dedi.

Abay'ın şiirlerini güzel okuma, Kazakça, Rusça ve İngilizce okuma ve diğer dallarda yapılan yarışmada, Taraz Devlet Üniversitesi ögrencisi Meriyert Toktokbayeva birinci, Almati kentinden 8. sınıf ögrencisi Aktotu Gasanova ikinci, Taraz Devlet Üniversitesi ögrencisi Dana Muhamedilda üçüncü oldu.

Yarışmayı kazananlara sertifikaları takdim edildi.

1845-1904 yıllarında yaşayan Kazak şair ve düşünürü Abay Kunanbayev, Kazak edebiyatının kurucularından biri olarak biliniyor.

Kunanbayev, şiirlerinde adalet, insanlık, sanat ve bilim için mücadele, kadının toplumdaki yeri ve özgürlüğü gibi konuları ele almasıyla tanınıyor.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Rönesans İnşaat, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu Rönesans İnşaat, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu 
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar BankÇiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abay şiir yarışması

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.