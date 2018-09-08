Kazakistan'da Aile Günü etkinlikleri

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın kutlanacak Aile Günü kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerde Türk el sanatları ve geleneksel oyunları tanıtıldı.
Astana Valiliğince, her yıl eylül ayının ikinci pazarında kutlanan Aile Günü kutlamaları çerçevesinde şehrin tüm parklarında çeşitli kültürel etkinlikler yapılıyor.
Kutlama etkinliklerine katılan Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Atatürk Parkı'nda kurdukları stantta halka örme, ebru, mozaik gibi el sanatları ve mangala, Türk okçuluğu gibi geleneksel oyunlardan örnekler sundu.
Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, ziyaretçilerle sohbet ederek, onları Aile Günü vesilesiyle kutladı.
Büyükelçi Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Astana Valiliğinin Atatürk Parkı'nda Aile Günü etkinliği düzenlemesinin güzel düşünce olduğunu söyleyerek, "Atatürk parkı bizim için çok anlamlı bir park. Burada böyle bir etkinliğin düzenlenmesi mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.
Kazak halkının sıcaklığı ve misafirperverliğinin aile değerlerinden kaynaklandığına dikkati çeken Uyanık, "Türk halklarında olduğu gibi Kazaklarda da büyüklere saygı, küçüklere sevgi, eşin, dostun ve akrabanın kıymetini bilmek, hatta bunu komşularla sürdürmek gelenekleri var ve bu nesilden nesile aktarılıyor." dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle 2013 yılından itibaren eylül ayının ikinci pazarı ülkede Aile Günü olarak kutlanıyor.
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