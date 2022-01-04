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Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor, Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı

04.01.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın Zhanaozen kentinde hafta sonunda başlayan akaryakıt zammı protestoları büyüyor. Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinde de protesto gösterileri düzenlendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dün akşam polisin Aktau'daki protestocuların etrafında çember oluşturduğu görülüyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yapılan zammın geri alınmasını talep eden protestoculara sükunet çağrısında bulundu.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor, Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı

Kazakistan'ın Zhanaozen kentinde hafta sonunda başlayan akaryakıt zammı protestoları büyüyor. Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dün akşam polisin Aktau'daki protestocuların etrafında çember oluşturduğu görülüyor.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yapılan zammın geri alınmasını talep eden protestoculara sükunet çağrısında bulundu.

Tokayev, Twitter mesajında sorunun çözümü için bir komisyon oluşturulduğunu belirterek ''Komisyon ülkemizin istikrarının zarar görmemesi için tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm üretmekle görevlendirildi" dedi.

'Protestocular sorumlu davranmalı'

Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik birimlerine de kamu düzeninin bozulmasını önleme talimatı verildiğini ifade etti ve ''Protestocular sorumlu davranıp bizimle diyaloğa girmeli'' dedi.

Gösterilerin başladığı petrol zengini Mangystau bölgesindeki Zhanaozen kentinde 2011 yılında güvenlik güçleri, maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve giden petrol işçilerinin eylemine müdahale etmiş, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi, Kazakistan'ın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkede yaşanan en kanlı olay kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten kurucu lider Nursultan Nazarbayev 2019'de devlet başkanlığından ayrılmış, yerine onun desteklediği Tokayev seçilmişti.

81 yaşındaki Nazarbayev devlet başkanlığından ayrılmasına rağmen ülke yönetiminde hâlâ etkin.

Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini sürdüren Nazarbayev, "Ulusun Lideri'' sıfatıyla yargı muafiyeti gibi bir dizi ayrıcalığa sahip.

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