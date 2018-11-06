Çarlık Rusyası'nın 1917'de yıkılmasının ardından kurulan ilk Türk devleti Alaş Orda'nın tarihini anlatan "Alaş Bayrağı Altında" belgesel filminin galası Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı.
Kazak Film Sinema Stüdyosu tarafından Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Alaş Orda'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla beyaz perdeye aktarılan filmin galasına Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ve milletvekili Azat Peruaşev'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Muhamediulı, burada yaptığı konuşmada, filmin tarihi önemini vurgulayarak, "Her halkın tarihinde mutlu ve hüzünlü günler yaşanmış. Alaş Hareketi ilk kez egemenliği kazanmış ancak o zor günlerde düşüncelerini gerçekleştirememiş." dedi.
Milletvekili Peruaşev, 100 yıl önce atalarının özgürlük ve egemenlik için kurban olduklarını söyleyerek, "Onların yaptıklarını unutmayıp, bugün gururla çoğu insan için bilinmeyen tarih sayfalarını açacağız." ifadesini kullandı.
Filmin yönetmeni Yergen Tokmurzin de filmde Alaş Orda'nın tarihi ve liderleri hakkında kendi değerlendirmelerini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.
Senaryo yazarı Bolat Mursalim ise çekimlerin önemli kısmının Rusya'nın 4 şehrindeki tarihi yerlerde yapıldığını, belgeselle Alaş tarihini 100 yıl sonra yeniden ele almak ve Alaş Hareketi liderlerinin Kazak halkına nasıl bir miras bıraktığı sorusunu yanıtlamak istediklerini dile getirdi.
20. yüzyılın başında Kazak halkının ulusal kurtuluşu için Kazak Lider Alihan Bukeyhan'ın öncülüğünde oluşan "Alaş Hareketi" 1917'de Çarlık Rusyası'nın yıkılmasının ardından günümüzdeki Kazakistan ve Kırgızistan topraklarında ilk Türk devleti Alaş Orda'yı kurmuştu ancak devlet, Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği 1920'ye kadar yaşamıştı.
Alaş Orda'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü, geçen yıl Kazakistan'da çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanmıştı.
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