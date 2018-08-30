Kazakistan’da Anayasa Günü kutlamaları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 30 Ağustos Anayasa Günü'yle ilgili, kamu ve devlet yapısının anayasal normlarının, tüm Kazakistan halkı için güvenli gelecek sağlayan sürdürülebilir kalkınma ve modernizasyon süreçlerinin temeli olduğunu belirtti.
Ülkede 1995'teki halk oylamasıyla yürürlüğe giren Anayasa'nın 23. yıl dönümü, çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı. Başkent Astana'daki park ve meydanlarda kültürel ve spor etkinlikleri düzenlenirken, konserler verildi.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Anayasa Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, anayasanın ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve ülke halkının birlik içinde yaşamasına önemli katkı sağladığına işaret ederek, “Anayasamızda belirtilen hukuk üstünlüğü prensipleri, hak ve özgürlüğe uymak, sosyal hak ve yüksek insani değerler her vatandaş için yakın ve anlaşılabilir. Mevcut aşamada kamu ve devlet yapısının anayasal normları, tüm Kazakistan halkı için güvenli gelecek sağlayan, sürdürülebilir kalkınma ve modernizasyon süreçlerinin temelidir.” ifadelerini kullandı.
Ülkede, 1995'te yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa, 9 bölüm ve 98 maddeden oluşuyor. Bugüne kadar içeriğinde 4 defa değişikliğin yapıldığı Anayasa'ya göre, Kazakistan, başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik, laik, hukuk ve sosyal devlet yapısına sahip.
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