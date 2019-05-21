"Kazakistan'da araziler yabancılara satılmayacak"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'daki arazilerin yabancılara satılmayacağını açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kostanay eyaletindeki bir süt ürünleri fabrikasını ziyaret eden Tokayev, burada bir konuşma yaptı.

Kasım Cömert Tokayev, bölgenin, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Diğer alanlarda olduğu gibi belli bazı sorunlar var. Ancak hükümetin desteğiyle sorunların çözülmesi yönünde çalışmalar yoğunlaştırılacak. Arazi konusuna ilişkin ise araziler, onun üzerinde çalışana ait olmalı. Araziler yabancılara satılmayacak. Bu benim ilkesel pozisyonum." ifadelerini kullandı.

2016'da Kazakistan'da arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören ve halkın tepkisine neden olan kanuna, 2021'ye kadar moratoryum ilan edilmişti.

