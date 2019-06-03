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Kazakistan'da "Astana Akşamları" Uluslararası Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:35 | Son Güncelleme

Kazakistan'da "Astana Akşamları" Uluslararası Sanat Festivali

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 8. Uluslararası Sanat Festivali "Astana Akşamları" başladı.

Kazakistan Konser Merkezinde düzenlenen festivalin ilk gününde Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve İtalya'dan gelen opera sanatçıları Astana Opera ve Bale Tiyatrosu orkestrası eşliğinde klasik opera eserlerini icra etti.

Festival, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva'nın inisiyatifiyle 2012'den bu yana geleneksel olarak düzenleniyor. Festivalde farklı ülkelerden ünlü sanatçılar, ülkelerine ait eserleri seslendiriyor.

Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.

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