NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) "5. Barış Gücü İçin Teknolojide Ortaklık Sempozyumu" başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı ile BM Sekreteryası iş birliğinde düzenlenen "Tahmin, Koruma, Önleme" temalı sempozyumun ilk günündeki oturuma Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, BM Genel Sekreter Yardımcıları Atul Khare ile Jean Pierre Lacroix'in yanı sıra 40'tan fazla ülkeden 300'e yakın delege katıldı.

Bakan Yermekbayev, sabah oturumunun ardından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın sempozyuma ev sahipliği yapmasının BM tarafından aktif bir barışçıl ülke olarak tanındığını gösterdiğini ve BM'nin barışçıl çabalarında başarılı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkesinin barışçıl faaliyetlerini genişletmek gerektiği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Yermekbayev, günümüzde askeri birliklerin sayısı değil, kalitesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Yermekbayev, "Yerel durumda iyi hareket edebilecek, yabancı dil bilen, durumun iyileşmesini etkileme becerisine sahip, yüksek derecede profesyonel askeri yapılar önemli. Bu yönde çalışacağız. Barış gücünün sayısına değil kalitesine odaklanacağız. Bu yönde BM'nin destek vereceğinden umutluyuz." dedi.