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Kazakistan'da "Barış Gücü İçin Teknolojide Ortaklık" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sempozyuma 40'tan fazla ülkeden 300'e yakın delege katılıyor - Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev: - "Barış gücünün sayısına değil kalitesine odaklanacağız. Bu yönde BM'nin destek vereceğinden umutluyuz"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) "5. Barış Gücü İçin Teknolojide Ortaklık Sempozyumu" başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı ile BM Sekreteryası iş birliğinde düzenlenen "Tahmin, Koruma, Önleme" temalı sempozyumun ilk günündeki oturuma Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, BM Genel Sekreter Yardımcıları Atul Khare ile Jean Pierre Lacroix'in yanı sıra 40'tan fazla ülkeden 300'e yakın delege katıldı.

Bakan Yermekbayev, sabah oturumunun ardından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın sempozyuma ev sahipliği yapmasının BM tarafından aktif bir barışçıl ülke olarak tanındığını gösterdiğini ve BM'nin barışçıl çabalarında başarılı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkesinin barışçıl faaliyetlerini genişletmek gerektiği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Yermekbayev, günümüzde askeri birliklerin sayısı değil, kalitesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Yermekbayev, "Yerel durumda iyi hareket edebilecek, yabancı dil bilen, durumun iyileşmesini etkileme becerisine sahip, yüksek derecede profesyonel askeri yapılar önemli. Bu yönde çalışacağız. Barış gücünün sayısına değil kalitesine odaklanacağız. Bu yönde BM'nin destek vereceğinden umutluyuz." dedi.

BM ile barış misyonları alanında iş birliğinin ülkeler için yararlı olduğunu, bunun barış gücünün mesleki, entelektüel ve teknolojik potansiyelini artırdığını kaydeden Yermekbayev, şu an BM'nin Batı Sahra ve Lübnan barış misyonlarında çalışan Kazak barış gücünün seviyesinin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Sempozyum 31 Mayıs'ta sona erecek.

"4. Barış Gücü İçin Teknolojide Ortaklık Sempozyumu" geçen yıl Almanya'da yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev

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