Kazakistan’da BDT ülkeleri başbakanları toplandı

Dar ve geniş çerçevede yapılan ve BDT ülkeleri arasında ticari, ekonomik, sosyal ve insani alanlarda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra diğer konuların ele alındığı toplantıların ardından Rasulzoda ile Lebedev basın toplantısı düzenledi.

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Başbakanları Konseyi toplantısında, BDT üyesi ülkelerin nükleer ve radyasyon kaza durumuna hazırlık ve kaza sonuçlarının giderilmesinde yardımlaşma konularında iş birliği anlaşması imzalandı.

Rasulzoda konuşmasında, dünyada yaşanan olayların BDT ülkelerinin sosyoekonomik gelişmesini, istikrarını ve güvenliğini etkilediğini belirterek, bu bağlamda BDT çerçevesinde iş birliğini pekiştirmenin bazı küresel süreçlerin ülkelerine negatif etkisini azaltabileceğini söyledi.

Toplantı sonucu BDT ülkeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 15 kararın alındığına dikkati çeken Rasulzoda, bunun içinde yüksek teknolojik enerji ekipmanları üretiminin geliştirilmesi ve bunun uygulanmasıyla ilgili ana etkinliklerin planlanmasının kabul edildiğini aktardı.

Rasulzoda, "Ayrıca BDT üyesi ülkelerin nükleer veya radyasyon kaza durumuna hazırlık ve kaza sonuçlarının giderilmesinde yardımlaşma konularında iş birliği anlaşması imzaladık. Belge karşılıklı yardımlaşma sürecinin kolaylaştırılmasını öngörüyor." dedi.

Gelecek yıl BDT dönem başkanlığını Türkmenistan'ın yapacağını duyuran Rasulzoda, bir sonraki BDT Başbakanları Konseyi Toplantısının da mayıs sonunda Aşkabat'ta düzenleneceğini bildirdi.

BDT Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Lebedev, BDT'nin işlerliğini artırmak gerektiğinin altını çizerek, "BDT, her üye ülke için yararlı olduğunu gösterdiğinde etkinliğini gösterecek." dedi.

